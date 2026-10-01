Statistik: Thüringer am drittältesten in Deutschland

Zwischen der jüngsten und ältesten Gemeinde in Thüringen liegen mehr als 16 Jahre Altersunterschied. Was die Statistik außerdem zeigt.
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Knapp höher war der Wert lediglich in zwei Ländern: Sachsen-Anhalt kommt auf einen Schnitt von 48,4 Jahren, Mecklenburg-Vorpommern auf 48,3 Jahre. Das jüngste Bundesland ist Hamburg. Dort sind die Menschen laut Statistik durchschnittlich 42,3 Jahre alt.
Seit 2011 stieg das Durchschnittsalter in Thüringen um 2 Jahre an - und damit deutlich stärker als in ganz Deutschland. Der Abstand zum Bundesschnitt vergrößerte sich in dieser Zeit um mehr als 14 Monate.
Zwischen der im Schnitt ältesten und jüngsten Thüringer Gemeinde liegen gut 16 Jahre. In Gerstengrund im Wartburgkreis haben die Einwohner mit 38,6 Jahren das niedrigste Durchschnittsalter. Das höchste Durchschnittsalter wurde mit 56,0 Jahren in Seisla im Saale-Orla-Kreis registriert. Thüringer Frauen waren mit 49,8 Jahren durchschnittlich deutlich älter als Männer mit 46,5 Jahren.