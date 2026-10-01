Statistik: Thüringer am drittältesten in Deutschland

Gerstengrund mit jüngster Bevölkerung in Thüringen

Zwischen der im Schnitt ältesten und jüngsten Thüringer Gemeinde liegen gut 16 Jahre. In Gerstengrund im Wartburgkreis haben die Einwohner mit 38,6 Jahren das niedrigste Durchschnittsalter. Das höchste Durchschnittsalter wurde mit 56,0 Jahren in Seisla im Saale-Orla-Kreis registriert. Thüringer Frauen waren mit 49,8 Jahren durchschnittlich deutlich älter als Männer mit 46,5 Jahren.