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Statistik Thüringer am drittältesten in Deutschland

Zwischen der jüngsten und ältesten Gemeinde in Thüringen liegen mehr als 16 Jahre Altersunterschied. Was die Statistik außerdem zeigt.

Statistik: Thüringer am drittältesten in Deutschland
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Thüringer Frauen sind im Schnitt mehr als drei Jahre älter als Männer. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Menschen in Thüringen sind im Deutschlandvergleich am drittältesten. Zum 31. Dezember lag das Durchschnittsalter im Freistaat bei 48,2 Jahren, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Das sind 3,2 Jahre mehr als im Bundesschnitt. 

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Hamburg jüngstes Bundesland

Knapp höher war der Wert lediglich in zwei Ländern: Sachsen-Anhalt kommt auf einen Schnitt von 48,4 Jahren, Mecklenburg-Vorpommern auf 48,3 Jahre. Das jüngste Bundesland ist Hamburg. Dort sind die Menschen laut Statistik durchschnittlich 42,3 Jahre alt.

Seit 2011 stieg das Durchschnittsalter in Thüringen um 2 Jahre an - und damit deutlich stärker als in ganz Deutschland. Der Abstand zum Bundesschnitt vergrößerte sich in dieser Zeit um mehr als 14 Monate.

Gerstengrund mit jüngster Bevölkerung in Thüringen

Zwischen der im Schnitt ältesten und jüngsten Thüringer Gemeinde liegen gut 16 Jahre. In Gerstengrund im Wartburgkreis haben die Einwohner mit 38,6 Jahren das niedrigste Durchschnittsalter. Das höchste Durchschnittsalter wurde mit 56,0 Jahren in Seisla im Saale-Orla-Kreis registriert. Thüringer Frauen waren mit 49,8 Jahren durchschnittlich deutlich älter als Männer mit 46,5 Jahren.