In den ersten drei Monaten dieses Jahres hatten im Durchschnitt 1.005.200 Menschen einen Arbeitsplatz im Freistaat. Der aktuelle Rückgang sei mit einem Minus von 9.000 Erwerbstätigen so hoch ausgefallen wie in keinem der Vierteljahre seit Beginn des ununterbrochenen Abwärtstrends vor etwa zwei Jahren. 2018 hatte es in Thüringen nach früheren Angaben der Statistiker noch 1.046.300 Erwerbstätige gegeben.