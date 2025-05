Die nach dem neuen Staatsangehörigkeitsgesetz verkürzte Aufenthaltsdauer als eine Voraussetzung zur Einbürgerung kam den Angaben nach in den Ergebnissen der Einbürgerungsstatistik für 2024 noch nicht zum Tragen. Abgeschlossene Einbürgerungen nach dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht habe es in Thüringen 2024 praktisch noch nicht gegeben, hieß es. Seit Mitte 2024 gibt es erleichterte Regeln für die Einbürgerung. So gelten etwa kürzere Mindestaufenthalte für Einbürgerungen - statt acht Jahren reichen fünf Jahre, bei besonderen Integrationsleistungen auch nur drei.