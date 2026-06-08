Statistik: Regenbogenforelle bleibt häufigster produzierter Speisefisch

Die Regenbogenforelle machte mit 528 Tonnen den größten Anteil des produzierten Fisches aus. Allerdings sank ihr Anteil leicht - im vergangenen Jahr wurden zehn Tonnen dieses Fisches weniger produziert als 2024. Anders sah die Entwicklung auf Platz zwei aus: Im vergangenen Jahr wurden 171 Tonnen Karpfen erzeugt - sechs Tonnen mehr als im Vorjahr. Während die Regenbogenforelle auf einen Anteil von 65 Prozent am in Thüringen produzierten Speisefisch kommt, liegt er beim Karpfen bei 21 Prozent.