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Statistik Regenbogenforelle bleibt häufigster produzierter Speisefisch

Die Regenbogenforelle bleibt Thüringens Spitzenreiter in der Fischproduktion. Doch der Karpfen schwimmt nach vorn.

Statistik: Regenbogenforelle bleibt häufigster produzierter Speisefisch
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In Thüringen werden vor allem Regenbogenforellen und Karpfen in Aquakulturen produziert. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa/ZB

Erfurt (dpa/th) - Die Regenbogenforelle bleibt der am häufigsten in Thüringer Aquakulturen produzierte Speisefisch, doch der Karpfen holt auf. Nach Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik wurden im Jahr 2025 rund 809 Tonnen Speisefisch erzeugt. Das waren zwei Tonnen mehr als im Jahr 2024. Jeder Thüringerin und jedem Thüringer standen somit rein rechnerisch 400 Gramm heimisch produzierter Fisch pro Jahr zur Verfügung.

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Die Regenbogenforelle machte mit 528 Tonnen den größten Anteil des produzierten Fisches aus. Allerdings sank ihr Anteil leicht - im vergangenen Jahr wurden zehn Tonnen dieses Fisches weniger produziert als 2024. Anders sah die Entwicklung auf Platz zwei aus: Im vergangenen Jahr wurden 171 Tonnen Karpfen erzeugt - sechs Tonnen mehr als im Vorjahr. Während die Regenbogenforelle auf einen Anteil von 65 Prozent am in Thüringen produzierten Speisefisch kommt, liegt er beim Karpfen bei 21 Prozent.