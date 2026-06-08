Erfurt (dpa/th) - Die Regenbogenforelle bleibt der am häufigsten in Thüringer Aquakulturen produzierte Speisefisch, doch der Karpfen holt auf. Nach Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik wurden im Jahr 2025 rund 809 Tonnen Speisefisch erzeugt. Das waren zwei Tonnen mehr als im Jahr 2024. Jeder Thüringerin und jedem Thüringer standen somit rein rechnerisch 400 Gramm heimisch produzierter Fisch pro Jahr zur Verfügung.
Statistik Regenbogenforelle bleibt häufigster produzierter Speisefisch
dpa 08.06.2026 - 12:43 Uhr