Die Zahl der Wohngeldempfänger ist im Ilm-Kreis bis zum Jahreswechsel 2024 massiv angestiegen. Das geht aus den neusten Zahlen hervor, die jetzt in die Regionaldatenbank Genesis 2.0 der Statistischen Landesämter eingestellt worden sind: Insgesamt wurden demnach im Ilm-Kreis in den erfassten zwölf Monaten an 2240 Empfänger-Haushalte (2022: 1045) rund 6,10 Millionen Euro ausbezahlt. (2022: 1,63 Millionen Euro). Das ist eine Steigerung um 274,30 Prozent bei der Auszahlungssumme.