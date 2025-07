Statistik: Mehr Winterweizen, weniger Sommergerste angebaut

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen steht nach Angaben des Statistischen Landesamtes in diesem Jahr auf 347.100 Hektar Getreide im Feld. Die Anbaufläche für Getreide hat sich damit im Vergleich zu 2024 um 3 Prozent oder 11.300 Hektar vergrößert, wie die Statistiker mitteilten. Das hängt vor allem mit dem Zuwachs bei der wichtigsten Getreideart im Freistaat, dem Winterweizen, zusammen. Hier wurde die Fläche um 20.400 Hektar (plus 12 Prozent) vergrößert. Winterweizen reift auf 187.800 Hektar (2024: 167 400 Hektar) heran, das ist mehr als die Hälfte der Getreideanbaufläche in Thüringen.