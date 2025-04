Statistik: Mehr Verkehrsunfälle mit älteren Fahrern

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung älterer Fahrer gestiegen. Im vergangenen Jahr waren bei 12.613 Unfällen Verkehrsteilnehmer ab 65 Jahren beteiligt, wie aus der aktuellen Unfallstatistik des Innenministeriums hervorgeht. Im Jahr 2023 waren es noch 12.116 gewesen. Innenminister Georg Maier zeigte sich angesichts des Anstiegs besorgt. "Nahezu 70 Prozent der Verkehrsunfälle, an denen ältere Menschen beteiligt waren, wurden auch durch diese verursacht", sagte der SPD-Politiker in einer Mitteilung. "Ältere Verkehrsteilnehmer bitte ich deshalb vor allem um Vorsicht und entsprechende Vorbereitung auf den Straßenverkehr", so der Minister.