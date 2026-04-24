Statistik: Mehr Unfälle auf Thüringens Straßen - 93 Tote

Bei knapp 90 Prozent der Unfälle handelte es sich um Blechschäden. In 5.894 Fällen kamen Menschen zu Schaden oder starben. Insgesamt verloren laut Statistik im vergangenen Jahr 93 Menschen ihr Leben auf Thüringens Straßen, 1.543 Menschen wurden schwer, 5.985 leicht verletzt.