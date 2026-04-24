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Statistik Mehr Unfälle auf Thüringens Straßen - 93 Tote

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Thüringen ist gestiegen. 93 Menschen verloren dabei ihr Leben, fast 6.000 wurden leicht verletzt.

Statistik: Mehr Unfälle auf Thüringens Straßen - 93 Tote
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In Thüringen ist die Zahl der Unfälle leicht gestiegen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Verkehrsunfälle in Thüringen ist leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden 51.939 Unfälle registriert - und damit 1.365 mehr als im Jahr 2024, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Der Anstieg betrug 2,7 Prozent. 

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Bei knapp 90 Prozent der Unfälle handelte es sich um Blechschäden. In 5.894 Fällen kamen Menschen zu Schaden oder starben. Insgesamt verloren laut Statistik im vergangenen Jahr 93 Menschen ihr Leben auf Thüringens Straßen, 1.543 Menschen wurden schwer, 5.985 leicht verletzt.