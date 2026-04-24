Statistik Mehr Unfälle auf Thüringens Straßen - 93 Tote
dpa 24.04.2026 - 11:01 Uhr
Die Zahl der Verkehrsunfälle in Thüringen ist gestiegen. 93 Menschen verloren dabei ihr Leben, fast 6.000 wurden leicht verletzt.
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Bei knapp 90 Prozent der Unfälle handelte es sich um Blechschäden. In 5.894 Fällen kamen Menschen zu Schaden oder starben. Insgesamt verloren laut Statistik im vergangenen Jahr 93 Menschen ihr Leben auf Thüringens Straßen, 1.543 Menschen wurden schwer, 5.985 leicht verletzt.