Statistik: Mehr als die Hälfte der Erwachsenen ist übergewichtig

Wiesbaden - Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland ist übergewichtig. Das geht aus den Ergebnissen des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Demnach hatten im Jahr 2025 gut die Hälfte der Erwachsenen, also 53,4 Prozent, einen Body-Mass-Index (BMI) über 25. Ab diesem Wert stuft die Weltgesundheitsorganisation Erwachsene als übergewichtig ein. 17,9 Prozent galten sogar als adipös. Das bedeutet, dass sie einen BMI über 30 hatten und damit als stark übergewichtig galten.