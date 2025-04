2022 gab es in Bayern 5,8 Millionen Katholiken und 2,1 Millionen Protestanten. Auch die griechisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe und rumänisch-orthodoxe Kirche sowie die jüdischen Gemeinden verloren in dem Vergleichszeitraum demnach viele Mitglieder. Wie aus Daten der Kirchen selbst hervorgeht, hält der Rückgang weiter an: 2024 waren demnach noch 5,5 Millionen Menschen in der katholischen Kirche in Bayern und 2 Millionen Menschen in der evangelischen Kirche.