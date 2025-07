Erfurt (dpa/th) - In den Thüringer Standesämtern sind im vergangenen Jahr so wenige Ehen geschlossen worden wie seit 1980 nicht mehr. 7.361 Paare gaben sich nach Zahlen des Statistischen Landesamtes 2024 das Ja-Wort. Dies waren 276 Paare weniger als 2023, was einem Rückgang von 3,6 Prozent entspricht. Als Grund für den seit mehreren Jahren anhaltenden Abwärtstrend geben die Statistiker den allgemeinen Rückgang der Bevölkerung im heiratswilligen Alter an.