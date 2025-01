Erfurt (dpa/th) - Immer mehr Menschen in Thüringen sind pflegebedürftig. Ende 2023 erhielten 193.937 Frauen und Männer im Freistaat Pflegegeld, wie das Landesamt für Statistik in Erfurt mitteilte. Das waren 27.484 Menschen mehr als noch zwei Jahre zuvor. Der Anstieg beträgt 16,5 Prozent. Betroffen waren mehr Frauen als Männer. Gemessen an der Gesamtbevölkerung stieg der Anteil pflegebedürftiger Menschen auf 9,1 Prozent.