Statistik: Hessische Abiturienten bleiben meist für Studiumsbeginn

Überwiegend Hessen und Hessinnen an den Unis

Dass Studienanfängerinnen und Studienanfänger häufig in dem Bundesland bleiben, in dem sie ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, zeigt sich bundesweit. In Hessen traf dies im Wintersemester 2025/2026 auf 70,5 Prozent der Erstsemester zu.