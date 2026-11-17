Erfurt (dpa/th) - Der Aufwärtstrend bei den gewerblichen Neugründungen in Thüringen hält an. Von Januar bis September gingen bei den Behörden nach Zahlen des Statistischen Landesamtes 9.972 Gewerbeanzeigen ein. Das entspreche einem Plus von 8,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zugleich sei die Zahl der Abmeldungen um sechs Prozent auf 8.165 gesunken. Damit übersteigen die Gewerbeanmeldungen die -abmeldungen wieder deutlich. Das deutet zugleich auf eine Belebung des Gründungsgeschehens hin.