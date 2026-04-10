Statistik: Gas und Öl auf dem Rückzug beim Heizen in neuen Wohngebäuden

Rückläufig sei der Anteil von konventionellen Energiequellen für die Beheizung neuer Wohngebäude wie Öl, Gas und Strom. Diese wurden im vergangenen Jahr in 9,7 Prozent der Fälle, also bei 76 neuen Wohngebäuden, zum Zeitpunkt der Baugenehmigung gewählt, teilte das Landesamt für Statistik mit. Im Jahr 2024 betrug der Anteil noch 10,3 Prozent. "Die Gasheizung verliert mit einem Anteil von 4,9 Prozent als primäre Heizungstechnik weiter an Bedeutung", schlussfolgern die Statistiker. Gegenüber 2024 verringerte sich ihr Anteil um 0,9 Prozent.