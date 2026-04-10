Statistik: Gas und Öl auf dem Rückzug beim Heizen in neuen Wohngebäuden

Erfurt (dpa/th) - Bauherren setzen bei Wohnungsneubauten in Thüringen vor allem auf die Nutzung erneuerbarer Energien zum Heizen. Bei den 780 im vergangenen Jahr neu geplanten Wohngebäuden werden nach Daten des Landesamts für Statistik zu 88,5 Prozent erneuerbare Energien genutzt, teilte die Statistikbehörde mit. Gegenüber dem Jahr 2024 bedeute dies eine Zunahme von 1,1 Prozent. Zu den erneuerbaren Energien zählen die Statistiker Geothermie, Umweltthermie, Solarthermie, Holz, Biogas und sonstige Biomasse.