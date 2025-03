Im vergangenen Jahr hat sich einiges geändert in Oberhof – neuer Bürgermeister, neuer Stadtrat, neuer Feuerwehrchef – aber an der Einwohnerzahl hat sich nicht viel getan. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 lebten 1674 Menschen in Oberhof, nur zwei weniger als im Vorjahr - obwohl sich die Zahl der Geburten im Vergleich zu 2023 mehr als halbiert hat und die Sterbefälle zugenommen haben.