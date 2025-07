Eine Prognose für die nächsten Monate ist in der konjunkturell unsicheren Zeit schwierig. Die Fachleute schauen aber mit Sorge auf die Entwicklung beim Autozulieferer ZF, der einen strikten Sparkurs eingeschlagen hat und betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausschließt. Treffen könnte das auch Mitarbeitende an den Standorten in Bayern.