Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der in Thüringen verübten Straftaten ist erneut gestiegen. Für das vergangene Jahr weist die Kriminalitätsstatistik 156.100 Fälle aus und damit 3,8 Prozent mehr als 2023. Innenminister Georg Maier (SPD) will die Statistik am Vormittag in Erfurt vorlegen.