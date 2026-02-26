Statistik: Thüringerinnen bekommen fünf Prozent weniger Lohn

Frauen haben in Thüringen im vergangenen Jahr im Schnitt fünf Prozent weniger verdient als Männer. Damit fiel die Lücke in Thüringen deutlich kleiner aus als im Bundesdurchschnitt, wo der unbereinigte Gender Pay Gap bei 16 Prozent lag, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die Verdienstlücke in Thüringen sank im Vergleich zum Vorjahr darüber hinaus von sechs auf fünf Prozent. Generell ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in den ostdeutschen Bundesländern niedriger als in den westlichen Bundesländern.