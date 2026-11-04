Statistik: Experten rechnen mit sinkendem Energieverbrauch

Der Verbrauch von Mineralöl nahm von Januar bis September insgesamt um mehr als 12 Prozent ab. Dabei fielen die Rückgänge je nach Energieträger unterschiedlich aus. Bei Ottokraftstoff lag das Minus bei 4 Prozent, bei Diesel bei über 9 Prozent. Der Absatz von Flugkraftstoff verringerte sich um 3 Prozent und die Lieferung von Rohbenzin an die chemische Industrie ging um rund 5 Prozent zurück. Bei leichtem Heizöl lag der Rückgang bei über 38 Prozent. Der Grund: Verbraucher hätten aufgrund hoher Preise ihre Bestände abgebaut und nur geringe Mengen nachgekauft, so die AGEB.