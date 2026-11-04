Statistik: Experten rechnen mit sinkendem Energieverbrauch

Berlin - Der Gesamtverbrauch an Energie in Deutschland wird 2026 laut einer Hochrechnung deutlich sinken. Es sei mit einem Rückgang um knapp drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen, berichtete die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) in Berlin. Als Hauptgründe sehen die Experten die verhaltene Wirtschaftsentwicklung und den kräftigen Anstieg der Energiepreise. Von der Witterung und sonstigen Einflussfaktoren seien dagegen nur schwache Wirkungen auf den Energieverbrauch ausgegangen.