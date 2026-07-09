Statistik: Erzieher-Ausbildung bleibt meist geförderte Fortbildung

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Menschen, die sich in Thüringen mit staatlicher Unterstützung beruflich weiterqualifizieren, bleibt konstant. Im vergangenen Jahr erhielten 5.437 Frauen und Männer eine Förderung für Fortbildungen. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamts 22 Menschen beziehungsweise 0,4 Prozent weniger als 2024. Von den Geförderten waren 3.258 Frauen. Die Förderung erfolgt über das sogenannte Aufstiegs-BAföG. Es unterstützt berufliche Fortbildungen mit Zuschüssen und auf Wunsch auch mit Darlehen.