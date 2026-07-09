Statistik: Erzieher-Ausbildung bleibt meist geförderte Fortbildung

Mit Abstand am häufigsten wurde den Angaben nach erneut die Fortbildung zum staatlich anerkannten Erzieher finanziell unterstützt. 2.713 der Geförderten absolvierten diese. Damit lag sie wie schon in den sieben Vorjahren an der Spitze. Rund drei Viertel aller Leistungsberechtigten absolvierten im vergangenen Jahr ihre Fortbildung in Vollzeit, knapp ein Viertel in Teilzeit. Knapp die Hälfte der Unterstützten war zwischen 20 und unter 25 Jahre alt.