Dagegen stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Gastgewerbe und im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen um jeweils 1.300 Personen zu, was einem Plus von 3,6 beziehungsweise 0,8 Prozent entspricht. In Bildung und Erziehung erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen um 1,1 Prozent auf 59.000. In die Statistik sind Einpendler aus anderen Bundesländern und Menschen in Kurzarbeit einbezogen.