Statistik: Erneuerbare liefern rund 60 Prozent des Stroms

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen kam im ersten Halbjahr 2025 mehr als die Hälfte des eingespeisten Stroms aus erneuerbaren Energien. Wind, Sonne und Biomasse lieferten 3.382,9 Gigawattstunden (GWh) und damit 60,3 Prozent des eingespeisten Stroms, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Damit verzeichnete Thüringen in diesem Bereich einen Rückgang von 8,6 Prozent. Bundesweit ging die aus erneuerbaren Energien eingespeiste Strommenge um 5,9 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 zurück.