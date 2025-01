Fürth (dpa/lby) - Sie liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Menschen im Deutschland: Die Erhebung für den Mikrozensus 2025 hat begonnen. In Bayern werden dazu rund 130.000 Menschen in 60.000 Haushalten zu ihren Arbeits- und Lebensbedingungen befragt, wie das Landesamt für Statistik in Fürth mitteilte.