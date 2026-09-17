Demografie Einwanderer stabilisieren Lebensmodell Familie

Trennen sich die Eltern, bilden zwei Haushalte und erziehen die Kinder im Wechselmodell gemeinsam, passt das nicht zu den Kategorien der Befragung. Den Fragenkatalog im Mikrozensus anzupassen, fände auch Körner "sehr wünschenswert".

Mehr Singles

Die Statistiker sehen auch einen anderen Trend: Immer mehr Menschen leben allein. Der Anteil der Singles stieg von 17 Prozent im Jahr 1996 auf 23 Prozent im Jahr 2025. Und auch der Anteil kinderloser Paare, die sich einen gemeinsamen Haushalt teilen, nahm zu, wenn auch weniger deutlich: von 26 Prozent im Jahr 1996 auf 28 Prozent im Jahr 2025.

Was bei all diesen gesellschaftlichen Veränderungen erstaunlich konstant blieb, ist die Zahl der Kinder. Die Hälfte der Familien lebte 2025 mit einem Kind im Haushalt, in 37 Prozent der Familien lebten zwei Kinder und in 13 Prozent drei und mehr. "1996 zeigte sich ein ähnliches Bild", sagt Hochgürtel. "Die individuelle Bereitschaft von Frauen, Kinder zu bekommen, hat sich nicht verändert."