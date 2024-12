Erfurt/Ahrensburg (dpa/th) - Hannah und Matteo gehören 2024 zu den beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Thüringen. Die beiden Namen führen die Hitliste des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein an. Im Vorjahr hatte der Mädchenname Ella die Rangliste in Thüringen angeführt, der dieses Jahr auf Rang zehn landete. Bei den Jungen rutschte Emil von Rang eins auf Rang vier.