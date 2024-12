Fürth (dpa/lby) - Sie sind ganz besondere "Christkinder": Am vergangenen Heiligabend sind in Bayern 232 Kinder zur Welt gekommen. An den beiden Weihnachtstagen des Jahres 2023 folgten 433 weitere Babys, teilte das Bayerische Landesamtes für Statistik mit. An Silvester wurden 272 Kinder geboren.