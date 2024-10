Statistik: Bedarf an Erziehungshilfen für Familien weiter gestiegen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind mehr Familien auf Erziehungshilfen durch die Jugendämter angewiesen. Im vergangenen Jahr erhielten 28.312 Kinder und Jugendliche eine solche Unterstützung - 1,7 Prozent mehr als 2022, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Dabei geht es beispielsweise um Erziehungsberatung, sozialpädagogische Einzelbetreuung, die Betreuung in Wohngruppen oder in Heimen. Etwa die Hälfte der unterstützten Kinder lebt bei Alleinerziehenden. Zugenommen hat der Anteil der unterstützten Minderjährigen und jungen Erwachsenen ausländischer Herkunft. Er liegt jetzt bei 11,4 Prozent (2022: 10,4 Prozent).