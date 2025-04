Mehr als die Hälfte der Eier stammt aus Bodenhaltung

Der Großteil der Eier in Bayern kam aus der Bodenhaltung (54,8 Prozent). In ökologischer Haltung wurden demnach 19,2 Prozent der Eier produziert. Die restlichen rund 26 Prozent der in Bayern gelegten Eier stammten zum allergrößten Teil aus Betrieben mit Freilandhaltung und zu geringen Anteilen aus Betrieben mit Kleingruppenhaltung und ausgestalteten Käfigen.