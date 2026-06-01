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Statistik Baugenehmigung bis Einzug - So lange dauert es in Thüringen

Ob Eigenheim oder 3-Raum-Wohnung: Bis zum schlüsselfertigen Objekt hat es in Thüringen zuletzt meist länger gedauert. Nur in einer Kategorie ging 2025 schneller als im Vorjahr.

Statistik: Baugenehmigung bis Einzug - So lange dauert es in Thüringen
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Von der Baugenehmigung bis zum schlüsselfertigen Zuhause hat es in Thüringen zuletzt länger gedauert - die meiste Zeit bis zur Fertigstellung ist bei Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Wohnungen verstrichen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen hat sich die Zeit zwischen Baugenehmigung und Fertigstellung von Wohnhäusern zuletzt verlängert. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sind im vergangenen Jahr bis zur Fertigstellung von 660 Wohnhäusern mit insgesamt 1.445 Wohnungen im Schnitt 27 Monate vergangen - ein Monat mehr als im Vorjahr. Am längsten hat es der Statistik zufolge wegen des hohen Bauaufwands bei Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Wohnungen gedauert. Hier sind im Schnitt 35 Monate vergangen.

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Bei den fertiggestellten 552 Einfamilienhäusern verlängerte sich die Bauzeit um zwei Monate auf durchschnittlich 26 Monate. Demnach haben rund 44 Prozent aller Häuslebauer mehr als zwei Jahre gebraucht, um ihr Eigenheim beziehen zu können. Etwa jeder Fünfte war allerdings bereits nach einem Jahr so weit (19,4 Prozent). 

Einzig bei den 44 in Thüringen fertiggestellten Zweifamilienhäusern ging es im vergangenen Jahr schneller: Mit 30 Monaten bis zum Einzug sind den Zahlen zufolge vier Monate weniger verstrichen als 2024.