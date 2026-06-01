Statistik: Baugenehmigung bis Einzug - So lange dauert es in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen hat sich die Zeit zwischen Baugenehmigung und Fertigstellung von Wohnhäusern zuletzt verlängert. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sind im vergangenen Jahr bis zur Fertigstellung von 660 Wohnhäusern mit insgesamt 1.445 Wohnungen im Schnitt 27 Monate vergangen - ein Monat mehr als im Vorjahr. Am längsten hat es der Statistik zufolge wegen des hohen Bauaufwands bei Mehrfamilienhäusern mit drei oder mehr Wohnungen gedauert. Hier sind im Schnitt 35 Monate vergangen.