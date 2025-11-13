 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. In Bayern steigt die Zahl der Legehennen-Betriebe

Statistik aus dem Stall In Bayern steigt die Zahl der Legehennen-Betriebe

Bislang hatte die bayerische Geflügelwirtschaft vergleichsweise Glück in der aktuellen Vogelgrippe-Ausbreitung - viele massenhafte Keulungen waren noch nicht nötig. Wie ist die Branche aufgestellt?

Statistik aus dem Stall: In Bayern steigt die Zahl der Legehennen-Betriebe
1
Im Freistaat ist die Zahl der Hühnerhaltungen gestiegen. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Fürth (dpa/lby) - In Bayern ist die Zahl der Betriebe, die mindestens 3.000 Legehennen halten, gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, wurden zum 31. August 2025 379 Haltungen registriert, das sind 14,5 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Zudem gibt es mehr Betriebe, die zertifiziert ökologisch arbeiten: 2020 lag die Zahl noch bei 111, inzwischen sind es 138. Ebenso ist der Bestand an Legehennen und die Zahl der erzeugten Eier gestiegen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Im Zuge der aktuell in Deutschland grassierenden Vogelgrippe mussten in vielen Bundesländern etliche Tiere getötet werden. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) sprach am Mittwoch davon, dass in der aktuellen Infektionswelle schon etwa 1,5 Millionen Tiere gekeult wurden. 

Bayern ist bislang glimpflich davon gekommen. Bei Wildtieren wurden die gefährlichen Viren nachgewiesen. Große Betriebe blieben bislang weitgehend verschont.