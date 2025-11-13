Statistik aus dem Stall: In Bayern steigt die Zahl der Legehennen-Betriebe

Fürth (dpa/lby) - In Bayern ist die Zahl der Betriebe, die mindestens 3.000 Legehennen halten, gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, wurden zum 31. August 2025 379 Haltungen registriert, das sind 14,5 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Zudem gibt es mehr Betriebe, die zertifiziert ökologisch arbeiten: 2020 lag die Zahl noch bei 111, inzwischen sind es 138. Ebenso ist der Bestand an Legehennen und die Zahl der erzeugten Eier gestiegen.