Jetzt soll und muss alles ganz schnell gehen: Damit der ambulante Hospizdienst Bad Salzungen/Rhön in den Genuss von Fördermitteln kommt, muss der Baustart für den Hospiz-Neubau noch in diesem Jahr erfolgen. Die Stadt Bad Salzungen begrüßt und unterstützt das Vorhaben und hat sich deshalb ins Zeug gelegt, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Hospiz St. Wendel“ Rechtskraft erlangt. So hatte es bereits eine Sondersitzung des Stadtrates gegeben, um die notwendigen Beschlüsse zu fassen.