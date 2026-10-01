Stationärer Einzelhandel: Kodi schließt 43 Filialen, 100 Standorte bleiben

Vor drei Wochen war bekanntgeworden, dass 19 Kodi-Geschäfte aufgegeben werden sollten. Die Zukunft von 56 Geschäften war noch offen. Nun wird klar, dass auch ein Teil von ihnen aufgegeben wird. Es sei bedauerlich, dass es für diese Standorte keine wirtschaftlich tragfähige Lösung gebe und dadurch Arbeitsplätze verloren gehen, erklärte Fabian Grund, Geschäftsführer der Kodi Handels GmbH. Er freue sich aber sehr, dass die anderen Filialen erhalten bleiben und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Perspektive bekommen. Gut sei zudem, dass die Marke Kodi weitergeführt werde.