30 Jahre ist es her, dass die Volksbank in Suhl ihr Objekt in der Bahnhofstraße zuletzt saniert hatte. Zwar sah rein äußerlich nach wie vor alles schick aus. Aber immer öfter traten technische Mängel auf. „Die IT-Verkabelung musste den aktuellen Erfordernissen angepasst werden“, sagt der Vorstandsvorsitzende bei Volksbank Thüringen Mitte, Peter Neuhaus. Hinzu kam, dass die Raumaufteilung neu aufgestellt werden sollte. Das habe auch damit zu tun, dass sich das Bankgeschäft immens geändert hat.