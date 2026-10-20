In der Ilmenauer Waldstraße wird seit Dienstagmorgen gearbeitet. In einem gemeinschaftlichen Vorhaben von Wasserverband (WAVI) und Stadt werden zum einen die Kanaldeckel angehoben. Zum anderen nutzt die Stadt die anberaumte Maßnahme, um eine Deckensanierung im Bereich vorzunehmen. Für die Arbeiten ist die Kreuzung Wald- /Scheffelstraße und der vordere Teil der Waldstraße derzeit für den Verkehr voll gesperrt.