Nun liegt es schon über dreieinhalb Jahrzehnte zurück, dass der DDR-Bürger vorsichtig sein musste, in welcher Gesellschaft er mal ein paar kritische Worte über seine Republik äußerte. Zwar waren die offiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit bekannt, aber wer im Bekannten- und Kollegenkreis oder gar in der Verwandtschaft einen IM (inoffiziellen Mitarbeiter) hatte, wusste das in der Regel nicht – deshalb ja inoffiziell genannt.