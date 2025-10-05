Er war „Schild und Schwert der Partei“, Herrschafts- und Unterdrückungsinstrument, ein ausgeklügelter. weitverzweigter Überwachungsapparat, dem am Schluss über 9100 hauptamtliche Mitarbeiter und weit mehr als hunderttausend inoffizielle Mitarbeiter (IM) angehörten: der Geheimdienst der DDR, das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) – im Volksmund Stasi genannt. Auch 35 Jahre nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung Deutschlands bewegen die sich durch alle Gesellschaftsschichten ziehenden jahrzehntelangen Machenschaften der Stasi, ihr perfides, komplexes Überwachungsnetz aus Tätern, Opfern, Mitläufern und Profiteuren, welches dazu diente, das Denken und Verhalten der DDR-Bürger zu manipulieren und zu kontrollieren, die Menschen.