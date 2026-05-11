Vor nicht allzu langer Zeit forderte Matthias Herzog, sportpolitischer Sprecher der BSW-Fraktion im Thüringer Landtag, eine neue Heimstätte für den VfB Suhl.
Startschuss Eisenacher Autowerk wird zur Mega-Sporthalle
Redaktion 11.05.2026 - 08:00 Uhr
In Eisenach ist nun der Startschuss für das neue Vorzeige-Projekt gefallen. Der Millionenbau soll auch die neue Heimstätte der Handballer werden.
Vor nicht allzu langer Zeit forderte Matthias Herzog, sportpolitischer Sprecher der BSW-Fraktion im Thüringer Landtag, eine neue Heimstätte für den VfB Suhl.