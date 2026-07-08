Startlehrgang in Oberhof: Neues Doppel holt gleich den ersten Sieg

Unsere Empfehlung für Sie Rennrodeln Neues Doppel in Oberhof Mit allen Assen und einem neuformierten Duo starten die Kufenasse aus Oberhof in die nacholympische Saison.

Nachdem sein bisheriger Vordermann Moritz Jäger seine Karriere beendet hatte, musste sich Valentin Steudte einen neuen Piloten suchen. Und fand ihn im Oberwiesenthaler Pascal Kunze, der nun ebenfalls zur Oberhofer Trainingsgruppe von Andi Langenhan und Claudia Holzhäuser gehört. „Die beiden machen sich ganz gut, sie gefallen mir vor allem am Start“, kommentierte Langenhan die Leistung seiner Schützlinge. „Aber nach dem Start sind ja meistens noch etwa 1000 Meter Strecke übrig.“