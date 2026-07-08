Startlehrgang in Oberhof: Neues Doppel holt gleich den ersten Sieg

Das neue Thüringer Rennrodel-Doppel hat gleich den ersten Sieg eingefahren. Pascal Kunze (Oberwiesenthal) und Valentin Steudte vom Rodelteam Suhl ließen beim Startlehrgang in Oberhof den Rest der Nationalmannschaft hinter sich.
Rennrodeln: Pascal Kunze und Valentin Steudte wollen das Ergebnis aber nicht zu hoch bewerten.
Das neue Thüringer Rennrodel-Doppel hat gleich den ersten Sieg eingefahren. Pascal Kunze (Oberwiesenthal) und Valentin Steudte vom Rodelteam Suhl ließen beim Startlehrgang in Oberhof den Rest der Nationalmannschaft hinter sich.
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„Wir kommen schon ganz gut miteinander klar, das Zusammenspiel klappt“, sagte Steudte, wollte den Sieg aber nicht überbewerten. „Natürlich tut das gut, aber wir wollen dieses Ergebnis nicht zu hoch hängen.“ Zumal etwa die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) nicht am Start waren.
Hinter Kunze/Steudte landeten die amtierenden Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz (RRC Zella-Mehlis) auf Rang zwei. Es folgten das sächsische Duo Sartor/Raimer und die Junioren-Weltmeister Louis Grünbeck (RRV Sonneberg Schalkau) und Maximilian Kührt (RRC Zella-Mehlis).
Nachdem sein bisheriger Vordermann Moritz Jäger seine Karriere beendet hatte, musste sich Valentin Steudte einen neuen Piloten suchen. Und fand ihn im Oberwiesenthaler Pascal Kunze, der nun ebenfalls zur Oberhofer Trainingsgruppe von Andi Langenhan und Claudia Holzhäuser gehört. „Die beiden machen sich ganz gut, sie gefallen mir vor allem am Start“, kommentierte Langenhan die Leistung seiner Schützlinge. „Aber nach dem Start sind ja meistens noch etwa 1000 Meter Strecke übrig.“