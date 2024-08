Erfurt (dpa/th) - Eine finanzielle Starthilfe vom Staat nehmen in Thüringen immer mehr junge Handwerksmeister in Anspruch, die sich mit einem Betrieb selbstständig machen. Die Meistergründungsprämie in Höhe von 5000 Euro, die es in Thüringen seit 2021 gibt, wird von Jahr zu Jahr stärker genutzt, geht aus Zahlen des Wirtschaftsministeriums in Erfurt hervor. Danach wurden allein im ersten Halbjahr 600.000 Euro ausgezahlt - gut doppelt so viel wie im gesamten Jahr 2023 mit 275 000 Euro.