Das Tanzprojekt „Wir bewegen Schule“ war in der vergangenen Woche an der Hildburghäuser Grundschule I zu Gast. Die vier Tanzlehrer haben mit jeder Klasse jeden Tag zwei Stunden zusammen getanzt und dabei Choreografien erarbeitet - für die gesamte Klasse zusammen und für kleinere Gruppen einzeln. Jedes Kind konnte dabei seine Stärken ausspielen und zusammen standen die Kinder am Freitag auf der großen Bühne der Schulturnhalle, wo die Klassen ihren Familien zeigen konnten, was sie alles gelernt haben.