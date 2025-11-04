Startchancen in Hildburghausen: Grundschule I macht Ausflug zu den Sternen

An der Grundschule I in Hildburghausen gab es kürzlich das erste Startchancen-Projekt. Für alle Schüler ging es einen Tag lang ums Weltall, um Sonne, Mond und Erde. Großer Höhepunkt war dabei sicher der Besuch im mobilen Planetarium. Eine große aufblasbare Kuppel war da in der Schulturnhalle gelandet. Im Innern konnten es sich die Kinder auf den Turnmatten bequem machen und an der Kuppel einen Film über das Weltall schauen – je nach Altersstufe bietet das mobile Planetarium die Möglichkeit der unterhaltsamen und außergewöhnlichen Auseinandersetzung mit den Themen rund ums Weltall. Die Kinder konnten sich auch auf künstlerische Weise betätigen: Mit bunter Knete formten sie die Planeten nach oder malten Bilder von einem außerirdischen Freund.