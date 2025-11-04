Startchancen in Hildburghausen: Grundschule I macht Ausflug zu den Sternen

 
Im mobilen Planetarium konnten die Grundschüler spielerisch übers Weltall lernen. Die neue Rollende Bibliothek wird dieses Wissen noch vertiefen.

Ein erster Leseschrank macht den Auftakt zur Rollenden Bibliothek. Foto: Evelin Eisenacher

An der Grundschule I in Hildburghausen gab es kürzlich das erste Startchancen-Projekt. Für alle Schüler ging es einen Tag lang ums Weltall, um Sonne, Mond und Erde. Großer Höhepunkt war dabei sicher der Besuch im mobilen Planetarium. Eine große aufblasbare Kuppel war da in der Schulturnhalle gelandet. Im Innern konnten es sich die Kinder auf den Turnmatten bequem machen und an der Kuppel einen Film über das Weltall schauen – je nach Altersstufe bietet das mobile Planetarium die Möglichkeit der unterhaltsamen und außergewöhnlichen Auseinandersetzung mit den Themen rund ums Weltall. Die Kinder konnten sich auch auf künstlerische Weise betätigen: Mit bunter Knete formten sie die Planeten nach oder malten Bilder von einem außerirdischen Freund.

Außerdem ist in der Grundschule I am selben Tag die Rollende Bibliothek eröffnet worden. Sieben Stück sollen angeschafft und mit Büchern und Zeitschriften bestückt werden. Vier je Klassenstufe und drei nach Themen geordnete Schränke sind geplant. Der erste widmet sich dem Thema Weltall. „Wir wollen damit das Lesen leichter zugänglich machen, die Lust am Schmökern wecken und euch zeigen, wie viel Freude im Lesen steckt“, sagte Schulleiterin Kerstin Siller. Sie rief die Kinder dazu auf, die rollende Bibliothek rege zu nutzen. Sie solle neugierig machen, dazu anregen, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen und die Kinder auf Entdeckungsreise schicken.

Auch ihre Kolleginnen und Kollegen rief sie auf, das Angebot zu nutzen, um im Unterricht offene Lernformen, und kreative Unterrichtsideen zu stützen und so die Kinder zum Lesen anzuregen. „Damit stärken wir gemeinsam Lesefreude, Lesekompetenz und Medienbewusstsein – und das ganz praktisch im Alltag“, so Kerstin Siller.