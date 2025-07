Start-ups: Gründungen in Sachsen und Thüringen sollen sich verdoppeln

Gründungskultur mit internationalem Anspruch

Die Start-up Factory mit Sitz in Dresden will Gründerinnen und Gründern besseren Zugang zu Kapital, Industriepartnern und Infrastruktur ermöglichen. Geschäftsführer Marco Weicholdt kündigte an, eine neue Gründungskultur in Ostdeutschland etablieren zu wollen. Ziel sei es, "Start-ups zu bauen, die im internationalen Wettbewerb herausragen und Wertschöpfung langfristig in der Region halten".