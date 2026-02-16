Auf 10 bis 20 Euro pro Schuh will Schmitt die Kosten schon bald reduzieren können. "Und auf einmal kann jeder einen Schuh machen. Und das ist ja auch die Energie, die wir in die Industrie geben wollen." 2026 will Schmitt rund eine Million Schuhe produzieren.

Schmitt ist davon überzeugt, dass schon bald kaum noch einer in einen Schuhladen gehen wird. Wer sich perfekt passende Schuhe in seinem Lieblingsdesign jederzeit drucken lassen könne, werde doch in einem Schuhgeschäft mit nur wenigen Modellen nicht froh. "Ich glaube deswegen, dass traditionell hergestellte Schuhe ein Ding der Vergangenheit sein werden." Mit seiner Firma revolutioniere er quasi die Schuhindustrie.

Verband: Technologie für ganze Schuhe noch nicht ausgereift

Der Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie sieht dagegen keine Gefahr für das klassische Schuhhandwerk. Sie könne von den Entwicklungen im Materialbereich durchaus profitieren, sagt Torben Schütz, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Aber Schuhe nur aus dem 3D-Drucker? Das sei "aus unserer Sicht noch nicht ausgereift".

Auch Schmitt sieht durchaus noch viele Potenziale. Erst vor wenigen Wochen hat Zellerfeld gemeinsam mit Nike die ersten mehrfarbigen Schuhe aus dem 3D-Drucker vorgestellt. "Ein weiterer Durchbruch und Meilenstein für uns", so Schmitt. "Auch orthopädisch angepasste Fußbetten werden bald kommen", verspricht der 30-Jährige.