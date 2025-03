Düsseldorf - Die Elektropop-Band Kraftwerk hat erstmals seit Jahren wieder eine große Europa- und Deutschlandtournee angekündigt. Geplant seien Auftritte in 13 Städten in Deutschland. Das Auftaktkonzert der Multimedia-Tour 2025 soll am 11. November in Nürnberg stattfinden, wie der Konzertveranstalter FKP Scorpio und die Band auf ihrer Homepage mitteilten.