Alle Jahre wieder, könnte man denken. Alle Jahre wieder verunglücken Motorrad- und Fahrradfahrer schwer, noch bevor die Zweirad-Saison richtig begonnen hat. Viele Motorradfahrer holen am 1. März ihre Maschinen wieder aus der Garage und freuen sich, bei den ersten Sonnenstrahlen endlich wieder eine Runde drehen zu können. Und auch Fahrradfahrer sind ganz begeistert, dass sie die dicken Winterklamotten endlich wieder gegen Short und kurzes Trikot tauschen können.