Perth - Weihnachten verbrachte Alexander Zverev im australischen Sommer. Sonne statt Schnee, Palmen statt Tannenbäume, Training statt Besinnlichkeit. Der gnadenlose Terminplan will es so - und der deutsche Tennisstar möchte gleich zu Beginn der neuen Saison in Titelform sein. Zuerst beim am Freitag beginnenden United Cup in Perth und Sydney, ab Mitte Januar dann bei den Australian Open als erstes Highlight in 2025.