Start in die Karwoche: Prozession, Gottesdienste, Abendmahl - die Woche vor Ostern

Heiligenstadt (dpa/th) - Sie ist eine der größten im deutschsprachigen Raum und gehört zum Unesco-Welterbe: Eine Woche vor Ostern versammeln sich katholische Gläubige zur traditionellen Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt im thüringischen Teil des Eichsfeldes. Von Männern auf den Schultern getragene überlebensgroße Figuren stellen dabei die einzelnen Stationen des Leidensweges von Jesus Christus dar, der nach der biblischen Überlieferung am Karfreitag gekreuzigt wurde. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, in der sich die Christen auf das Osterfest vorbereiten.