Der Frühling ist da. Den Hobbygärtnern juckt es in den Fingern. Das spürt Corinna Marr, Inhaberin der Gärtnerei und des Blumenfachgeschäfts Marr aus Zella-Mehlis, ganz deutlich. Seit gut zwei Wochen ist sie damit beschäftigt, den Tatendrang ihrer Kunden einzubremsen. „Natürlich kann man Gurken und Tomaten jetzt schon rauspflanzen. Aber das macht man dann halt zweimal“, sagt die lächelnd. Denn sie weiß: Auf die Eisheiligen, die im Mai noch einmal für frostige Nächte sorgen, ist Verlass.