Jedes Jahr aufs Neue besinnt man sich so ziemlich allerorts auf die Tradition der Walpurgisnacht, um zum Monatswechsel von April auf Mai Feuer zu entzünden und ringsum mit Musik und Tanz, Speis und Trank in geselliger Runde einen magisch-schönen Abend zu verbringen. So wird’s auch dieses Mal wieder. Allein in Neuhaus am Rennweg stehen gleich vier feurige Veranstaltungen im Kalender – und obendrein zum Start in den Mai noch ein paar mehr.